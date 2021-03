Covid: Salvini, ‘bene Draghi su Ue, arrestato per sovranismo l’avessi detto io’**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Noi siamo convinti sostenitori di Mario Draghi. C’è una grande possibilità di riscatto per questo Paese. Draghi ha detto che se l’Europa funziona bene, altrimenti facciamo da soli e poco prima Merkel” aveva aperto su Sputnik, “l’avesse detto Salvini sarei stato arrestato per sovranismo”. Lo dice Matteo Salvini alla Scuola di Formazione politica della Lega.

“Noi siamo entranti nel governo non perché è cambiata la Lega ma perché la Lega ha l’amibizione di cambiare in meglio l’Ue” ed è positivo aver sentito “il mio presidente del Consiglio che mette l’Italia e gli italiani al centro”.