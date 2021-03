Covid: Speranza, ‘situazione complicata, ma la svolta non è lontana’

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Siamo ancora in una situazione complicata, ma la svolta non è lontana, perchè da un lato le misure, dall’altro le vaccinazioni che devono correre, è un quadro diverso”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di ‘Stasera Italia week end’ su Retequattro.

“Chi dice che siamo come a marzo di un anno fa, dice una cosa che è clamorosamente inesatta, perchè -ha spiegato l’esponente dell’esecutivo- un anno fa non avevamo i vaccini, non avevamo gli anticorpi monoclonali, eravamo in difficoltà con respiratori, mascherine, oggi c’è un quadro totalmente diverso. Il che non significa che non servano le misure: in questo istante, qui ed ora, abbiamo ancora bisogno delle misure per governare la cura, ma è chiaro che stiamo costruendo le condizioni per poter guardare con ragionata fiducia alle prossime settimane”. (segue)