Covid: Speranza, ‘Sputnik? Se per agenzie efficace e sicuro va utilizzato’

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Sullo Sputnik “l’Ema sta procedendo con la rolling review ed è importante vedere quale sarà l’esito di questo controllo. Ho sempre detto una cosa che vale per il vaccino russo ma può valere per qualsiasi altro vaccino: il punto non è la nazionalità di chi questi vaccini li ha pensati, elaborati, messi in campo, il punto è se questi vaccini sono efficaci e sicuri”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di ‘Stasera Italia week end’ su Retequattro.

“Per essere efficaci e sicuri -ha aggiunto- abbiamo bisogno delle agenzie regolatorie, di quella europea ma anche di quella nazionale, che ci dicano come stanno le cose. Se un vaccino è efficace e sicuro va utilizzato perchè può salvare la vita ad una persona e sarebbe un errore non usarlo”.