Roma, 17 mar. Adnkronos) – “Il corpo sanitario italiano sarà candidato al Nobel per la Pace 2021. I nostri medici ed infermieri sono stati tra i primi ad affrontare l’emergenza Covid19, con professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio hanno lottato in condizioni drammatiche per salvare vite. Eroi”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia