Covid Veneto, Zaia: “Oggi 728 contagi”. Dati 29 marzo

(Adnkronos) – Sono 728 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 29 marzo, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 10 morti, un dato che porta a 10.538 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.419 tamponi, l’indice di positività è al 5,86%. Dall’inizio della pandemia di Covid 19 sono risultate positive al virus 379.391 persone, mentre attualmente i positivi sono 39.644. Di questi, 2.176 sono pazienti ricoverati in ospedale (+59 da ieri): 1.881 in area non critica (+49) e 295 in terapia intensiva (+10).

“Siamo sopra la punta di marzo per i ricoveri, sotto per le terapie intensive ancora di 49 posti”, ha spiegato Zaia, ribadendo che “il virus c’è e penso sia innegabile, basterebbe guardare il numero delle persone ricoverate. Ci vuole prudenza e massima attenzione, la preoccupazione c’è ma non bisogna drammatizzare perché ne verremo fuori. Ma siamo sugli scudi, è una battaglia che viene attutita anche grazie alla campagna vaccinale”.