Crateri, dune e creste: pubblicate spettacolari immagini di Marte catturate dalla sonda Tianwen-1 [FOTO]

L’Agenzia spaziale cinese (CNSA) ha pubblicato oggi, 4 marzo, immagini ad alta risoluzione di Marte catturate dalla sonda Tianwen-1: includono due immagini pancromatiche e un’immagine a colori.

Le immagini pancromatiche sono state scattate dalla fotocamera ad alta risoluzione di Tianwen-1 a una distanza di circa 350 km sopra la superficie di Marte, con una risoluzione di circa 0,7 metri: sono chiaramente visibili morfologie come piccoli crateri, creste montuose e dune. Si stima che il diametro del più grande cratere nelle immagini sia di circa 620 metri. L’immagine a colori ritrae la regione del polo settentrionale del Pianeta Rosso ripreso dalla telecamera a media risoluzione.

Il lungo viaggio di Tianwen-1

La sonda Tianwen-1 ha iniziato la decelerazione alle 19:52 del 10 febbraio, ora di Pechino: dopo circa 15 minuti, il veicolo spaziale – dotato di un modulo orbitale, un veicolo di atterraggio e un rover – è stato catturato dalla gravità di Marte ed è entrato nell’orbita del Pianeta Rosso.

Tianwen-1 impiegherà circa 10 giorni terrestri per completare la manovra di atterraggio (data da definirsi), in una regione relativamente pianeggiante, situata nella zona meridionale dell’Utopia Planitia. Dopo “l’ammartaggio” il rover sarà rilasciato per condurre varie operazioni di esplorazione scientifica.

Tianwen-1 è stato lanciato tramite un razzo Long March 5 dal sito di Wenchang (Hainan) il 23 luglio 2020: ha volato per 475 milioni di km e si trovava a 192 milioni di km dalla Terra quando ha raggiunto l’orbita di Marte. A recepire i dati inviati dalla sonda è un radiotelescopio orientabile con un’antenna di 70 metri di diametro nel distretto di Wuqing, a Tientsin, nel nord della Cina.

La parte più impegnativa della missione sarà l’atterraggio morbido, della durata di 7-8 minuti.

E’ stato il secondo lancio di un veicolo cinese diretto a Marte: il primo risale al 2011, quando la sonda Yinghuo 1 era andata persa con il fallimento della missione russa Phobos-Grunt che non riuscì a inserirsi nella posizione corretta nell’orbita terrestre, rientrata poi nel Pacifico nel gennaio 2012.