Creati in laboratorio i primi embrioni umani da cellule modificate

Creati in laboratorio i primi modelli viventi di embrioni umani che comprendono tutti i tipi di cellule, l’attività biochimica e la struttura complessiva degli embrioni naturali. Si chiamano ‘blastoidi‘ e sono stati creati dai ricercatori della Monash University in Australia e dell’University of Texas negli Stati Uniti nell’ambito di due progetti indipendenti. L’obiettivo è studiare e comprendere i problemi di sviluppo che possono causare aborti spontanei e difetti alla nascita. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista ‘Nature’.

Entrambi i team hanno coltivato i blastoidi partendo da cellule staminali derivate dalla riprogrammazione di cellule adulte o prelevate da embrioni. Gli scienziati affermano che le loro creazioni non sono adatte per l’impianto nell’utero.

Le cellule sono state trattate con cocktail biochimici su piastre da laboratorio contenenti un terreno di coltura progettato per farle sviluppare come veri embrioni. Gli esperti sono riusciti a ottenere assemblaggi cellulari simili a blastocisti, quindi allo stadio di sviluppo embrionale compreso tra 5 e 10 giorni dopo che l’ovulo è stato fecondato. Dopo essere state coltivate per una settimana circa, le cellule erano diventate blastoidi di dimensioni e forma simili alle blastocisti naturali. Contenevano più di 100 cellule che stavano iniziando a differenziarsi nei vari tipi di cellule che in una fase successiva di sviluppo producono i diversi tessuti del feto. Alcuni dei blastoidi hanno mostrato un comportamento che imitava l’impianto nell’utero, poiché si attaccavano al piatto di coltura e crescevano nuove cellule che potevano svilupparsi in una placenta.

Il tema degli embrioni sintetici è delicato e solleva spesso timori su possibili derive verso l’eugenetica, ma gli scienziati insistono sul fatto che i blastoidi non dovrebbero essere considerati embrioni sintetici. “Ci sono molte differenze tra blastoidi e blastocisti”, ha spiegato Jun Wu, a capo del gruppo di ricerca del Texas. “I blastoidi non sarebbero embrioni vitali”, ha assicurato. Questi modelli, ha aggiunto Jose Polo, che ha guidato il progetto alla Monash, “consentiranno agli scienziati di studiare i primi passi nello sviluppo umano, alcune delle cause di infertilità, malattie congenite e l’impatto di tossine e virus sugli embrioni, senza l’uso di blastocisti umane e, soprattutto, a una scala senza precedenti, che accelera la nostra comprensione e lo sviluppo di nuove terapie”.