La Danimarca proroga la sospensione del vaccino AstraZeneca: “Non possiamo escludere il collegamento con i casi di trombosi”

La Danimarca ha prorogato oggi la sospensione dell’uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese per “altre tre settimane” spiegando di non avere escluso un possibile collegamento con i casi di trombosi nonostante l’EMA ne abbia confermato la sicurezza.

“Oggi abbiamo deciso di estendere la nostra pausa per altre tre settimane“, ha affermato durante una conferenza stampa il direttore dell’Autorità sanitaria danese Soren Brostrom.

La Danimarca ha sospeso l’uso di AstraZeneca come misura precauzionale l’11 marzo, dopo avere riportato il decesso di una donna di 60 anni per coaguli di sangue in diverse parti del corpo una settimana dopo aver ricevuto il siero contro il Covid-19. Poco dopo è stato segnalato il decesso di una seconda persona nel Paese, sempre dopo la somministrazione del vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese.

Anche la Norvegia e la Svezia hanno sospeso l’uso del vaccino AstraZeneca, mentre diversi diversi Paesi europei che avevano preso questa decisione hanno ripreso a somministrarlo dopo che l’Agenzia Europea per i Farmaci aveva definito il siero sicuro.