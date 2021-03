Debutta Datameteo Aero, il servizio per i droni e non solo: un meteo specifico per le operazioni di volo fatto da specialisti

Dal monitoraggio ambientale alla protezione civile, passando per il trasporto e il telerilevamento, sono molti i campi in cui i droni stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale e fondamentale. Questi strumenti, però, necessitano di informazioni meteorologiche precise ed aggiornate, in quanto soggetti a limitazioni operative come il vento forte, la bassa visibilità, i fulmini, le precipitazioni, le turbolenze. Proprio per questi motivi, arriva Datameteo Aero, una piattaforma totalmente online con dati meteo, nowcast e accurate previsioni live per le operazioni dei droni e del volo in generale in tutto il mondo.

Datameteo Aero è un servizio ad alta frequenza che in continuo aggiorna con tutti gli strumenti meteorologici a disposizione (come satelliti, stazioni meteorologiche, radiosondaggi, reti di fulminazione, modelli meteorologici, intelligenza artificiale) i dati, la presenza di fulminazioni e le previsioni meteorologiche per ogni località nel mondo, tramite intuitivi diagrammi o dati disponibili via API.

Devo pianificare un monitoraggio con il drone? Come sarà il mio volo in mongolfiera? Devo spargere il liquido antigelo sulla pista di volo? Sono 3 domande a cui è possibile trovare una risposta in modo semplice e preciso grazie a Datameteo Aero. Il servizio è rivolto a:

operatori di droni

compagnie aeree, società di lavoro aereo

operatori aeroportuali

operatori portuali

industrie aeronautiche

aeroclub

piloti in genere

aziende non del settore interessate ad un monitoraggio meteorologico per particolari condizioni critiche.

Caratteristiche principali: dati disponibili via API

aggiornamento ogni 15 minuti

dati meteorologici, satellitari, radar

fulminazioni rilevane entro un raggio di 2 8 Km e sulla località

diagrammi di operabilità personalizzabili come soglie (droni, mongolfiere, aeromobili, ecc.) per vento, visibilità, fenomeni, turbolenze, temperatura

previsioni meteorologiche con modelli ad alta risoluzione con post processing in machine learning.

Il sistema di interscambio dei dati via API è in grado di utilizzare qualsiasi strumento o sensore di rilevamento meteorologico a bordo: come la temperatura per archiviare, correggere, rielaborare una nuova condizione meteorologica e/o previsione sulla località di operazioni.

Una nuova frontiera che permetterà di avere dati e previsioni meteorologiche sempre più locali e precise con l’utilizzo di molteplici fonti di misura per: agricoltura di precisione, monitoraggio ambientale, operazioni di protezione civile, trasporto ecc..