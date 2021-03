Deraglia treno passeggeri in Pakistan: decine di feriti, almeno una vittima

Almeno una persona è morta e altre 40 sono rimaste ferite a causa di un deragliamento, che ha coinvolto 10 vagoni di un treno passeggeri in Pakistan, nella provincia meridionale del Sindh. Secondo le ferrovie pakistane, il convoglio era in viaggio da Karachi verso Lahore (Punjab), quando è deragliato nell’area di Rohri.

Uno dei soccorritori ha riferito che l’oscurità e la posizione remota del deragliamento hanno ostacolato i soccorsi. I servizi ferroviari sono stati sospesi e tutti i treni diretti verso il Punjab sono stati fermati nel Sindh.

Sull’incidente è stata aperta un’indagine.

Gli incidenti ferroviari sono comuni in Pakistan, dove i governi che si sono succeduti hanno prestato poca attenzione al miglioramento del sistema di segnali e alla manutenzione di binari obsoleti.