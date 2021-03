Disastro ferroviario in Egitto: scontro tra treni, almeno 32 morti e 66 feriti [FOTO e VIDEO LIVE]

Tragico incidente ferroviario in Egitto: al momento il bilancio ancora provvisorio è di almeno 32 morti e 66 feriti.

Due treni passeggeri si sono scontrati a Tahta, nel Governatorato di Sohag, secondo quanto ha confermato il Ministero della Salute.

Diversi i vagoni ribaltati sul luogo dell’incidente, che si trova a 460 km dalla capitale. Decine i mezzi di soccorso inviati sul posto.

Il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel El-Wazir, si recherà sul luogo dell’incidente ferroviario, ha riferito una fonte dell’Authority delle ferrovie egiziana. Il ministro ha chiesto l’arresto dei due conducenti e la formazione di un comitato tecnico per accertare le cause dello scontro fra convogli.