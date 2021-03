Dl Sostegni: chef La Mantia, ‘soldi sarebbero manna per pagare debiti’

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – ‘Il Governo Draghi farebbe una cosa straordinaria, ma per ora non voglio illudermi”. Questo il commento Filippo La Mantia al Decreto Sostegni, atteso per oggi in Consiglio dei ministri. ‘Per un ristorante sarebbe una manna che cala dal cielo ‘ precisa lo chef parlando con l’Adnkronos – Quei soldi servirebbero per i problemi con le banche e con i fornitori, per pagare i debiti, di certo non per andare in vacanza”.

‘I proclami sono sempre facili ‘ aggiunge ‘ ma poi bisogna vedere i fatti. Se ad aprile i soldi arriveranno veramente sarebbe una cosa buona. Sono speranzoso, ma non voglio farmi illusioni”.