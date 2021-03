Dl Sostegni: Salvini, ‘primo mattone, prossimo scostamento se serve anche 100 mld’**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Il dl Sostegni “è il primo mattoncino ma occorrerà fare molto di più. Per lo scostamento di bilancio noi chiederemo al governo Draghi coraggio, visione, di mettere tutto quello che serve”. Lo dice Matteo Salvini alla Scuola di formazione politica della Lega.

“Nel prossimo decreto ad aprile ci sarà bisogno di mettere non qualcosina, ma una montagna. E’ la benzina da rimettere nel motore. Con 20 miliardi non vai da nessuna parte, se servono anche 100 miliardi”.