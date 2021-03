Una drammatica danza cosmica e un destino inevitabile: cosa accadrà quando la nostra galassia si scontrerà con Andromeda? [VIDEO]

I buchi neri supermassicci al centro della Via Lattea e di Andromeda sono condannati a inghiottirsi a vicenda in una drammatica danza cosmica. Gli astronomi sanno da tempo che Andromeda è in rotta di collisione con la nostra galassia, ma non si sa molto su cosa accadrà ai giganteschi buchi neri che entrambe le galassie ospitano al loro centro: nuove simulazioni hanno rivelato il loro destino finale.

Le galassie si fonderanno in una gigantesca galassia ellittica – chiamata “Milkomeda” – in circa 10 miliardi di anni. In seguito, i buchi neri centrali inizieranno a orbitare l’uno attorno all’altro e alla fine si scontreranno circa 17 milioni di anni dopo, secondo quanto hanno spiegato alcuni ricercatori in un articolo pubblicato il 22 febbraio su arXiv.org e in un precedente studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics.

Poco prima dello scontro tra buchi neri, irradieranno onde gravitazionali con la potenza di 10 quintilioni di soli. Qualsiasi civiltà entro 3,25 milioni di anni luce da noi che disponga di una tecnologia di rilevamento delle onde gravitazionali pari alle nostre attuali capacità sarebbe in grado di rilevare la collisione, secondo i ricercatori.

Gli ultimi dati suggeriscono che Andromeda si stia avvicinando a noi a circa 116 km/s, ha spiegato Riccardo Schiavi, astrofisico dell’Università La Sapienza di Roma. Utilizzando simulazioni al computer che includono l’attrazione gravitazionale delle due galassie a spirale l’una nei confronti dell’altra, nonché la possibile presenza di gas e altro materiale tra di loro, Schiavi ei suoi colleghi hanno immaginato come si svolgerà la collisione galattica (video a corredo dell’articol).

Precedenti simulazioni avevano suggerito che Andromeda e la Via Lattea saranno coinvolte in una collisione frontale tra circa 4-5 miliardi di anni, ma il nuovo studio stima che i due gruppi stellari si avvicineranno l’uno accanto all’altro tra circa 4,3 miliardi di anni e poi si fonderanno completamente circa 6 miliardi di anni dopo.

La stima del team per la data di fusione di Milkomeda “è un po’ più lunga rispetto a quanto hanno scoperto altri team“, ha affermato Roeland van der Marel, astronomo dello Space Telescope Science Institute di Baltimora, non coinvolto nella ricerca. Tuttavia, ha osservato, ciò potrebbe essere dovuto in parte all’incertezza nella misurazione della velocità di Andromeda in cielo.