E’ arrivata la “patacca”. Un assaggio di neve anche oggi, 23 Marzo, a Reggio Calabria, in riva al mar Mediterraneo: la temperatura è scesa a +7°C alle 15:00, dopo aver raggiunto una minima di +5°C alle 10:30 del mattino, in entrambi i casi durante forti rovesci di pioggia mista a neve sciolta che ha regalato agli automobilisti l’emozione di vedere i resti dei fiocchi di neve in scioglimento, “aprirsi” sul parabrezza della vettura lasciando sul vetro i residui granelli di ghiaccio. La neve, quella vera, cade a partire dai 300 metri di quota e stamattina ha imbiancato le basse colline della città regalando scorci di panorami mozzafiato:

Continua a nevicare in Aspromonte, che a fine marzo sta vivendo la più abbondante nevicata dell’inverno. Quella in atto è la seconda irruzione di freddo della stagione: la prima era stata a metà febbraio, più intensa in termini di temperature ma meno prolifica in quanto a precipitazioni. Eppure anche in quell’occasione la neve era riuscita a raggiungere Reggio Calabria, posandosi al suolo nella serata del 14 febbraio. In un contesto di un inverno eccezionalmente mite e secco, è molto rilevante come le uniche due ondate di freddo abbiano portato la neve in riva al mare, o a ridosso della costa, all’estremo Sud dell’Italia. E’ l’ennesima evidenza dell’entità dei cambiamenti climatici in atto e della sempre più grande frequenza dei fenomeni meteo estremi.