Egitto, strage al Cairo: crolla un palazzo di nove piani, almeno 5 morti e 24 feriti [FOTO]

Cinque persone sono state uccise e altre 24 ferite questa mattina in un edificio crollato in una zona popolare della capitale egiziana, secondo quanto riferito dal governatorato del Cairo. “La sala crisi del governatorato e’ stata informata alle 3 del crollo di un edificio composto da un seminterrato, un piano terra e nove piani” nel distretto di Gesr Suez, a est del Cairo, si afferma in una nota. Il bilancio definitivo potrebbe essere piu’ grave. “Khaled Abdel Aal, il governatore, si e’ immediatamente recato sul luogo dell’incidente accompagnato dalle forze di protezione civile“, prosegue il comunicato. Ha ordinato “la formazione di un comitato di esperti” per ispezionare gli edifici circostanti e valutare l’impatto dell’incidente. Diversi edifici sono crollati negli ultimi anni in Egitto, provocando numerose vittime, a causa del loro degrado e del mancato rispetto della normativa in termini di urbanistica.