Elementi radioattivi nella sabbia del Sahara a causa della Francia: l’aumento di tumori sarebbe la prima prova

I venti di sabbia provenienti dal Sahara algerino che a febbraio hanno colpito diverse zone della Francia, ma anche dell’Italia, nascondo in sé parte del passato coloniale francese. Concretamente. A quanto pare, infatti, le misurazioni della radioattività hanno mostrato la presenza di atomi di Cesio-137 (Cs137), un isotopo radioattivo di questo elemento che emette raggi gamma, prodotto durante i test nucleari francesi nel Sahara algerino dal 1960 al 1966.

Il dottor Pierre Barbet, vicepresidente dell’Associazione per il controllo della radioattività in Occidente (ACRO), ha dichiarato il 27 febbraio su Franceinfo che l’apparizione di questa sostanza nel Sahara “risale ai primi anni ’60, quando la Francia effettuò test nucleari atmosferici in questa regione”. Così, in un’intervista al sito di informazione Tout sur l’Algerie (TSA), il Prof. Mostefa Khiati, presidente della Fondazione nazionale per la promozione della salute e lo sviluppo della ricerca (Forem) in Algeria, spiega che suo avviso ciò che il suo paese ha sofferto come risultato dei test nucleari francesi nel Sahara, supera di gran lunga quello che il disastro di Chernobyl ha causato in Europa.

“A Chernobyl c’è stato un solo incidente”

Secondo il rapporto della missione di esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) svolta nel 2005 nel Sahara algerino, la Francia ha effettuato nel 1960 e nel 1966 57 esperimenti nucleari. Quattro esplosioni atmosferiche nella regione di Reggane nome in codice Gerboise (blu, bianco, rosso e verde), 13 esplosioni sotterranee a In Ekker, 35 ulteriori prove a freddo ad Hammoudia, nella regione di Reggane, e cinque esperimenti sul plutonio in un’area di In Ekker, situata a 30 chilometri dalla montagna dove si sono svolti i test sotterranei.

Secondo un rapporto del Ministero della Difesa francese del 2007, Blue Gerboise, esplosa il 13 febbraio 1960, era una bomba con una potenza di 70 chilotoni, tre volte più potente di quelle di Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Le altre tre avevano una potenza di meno di cinque chilotoni ciascuno. “Sebbene le riprese aeree non siano state oggetto di alcun incidente particolare, quattro dei 13 esperimenti sotterranei (Beryl, Ruby, Ametista e Jade) non sono stati completamente contenuti”, spiega il Ministero della Difesa. “A questo si deve aggiungere l’incidente del 19 aprile 1962, avvenuto durante la cottura di un pellet (si tratta di un esperimento di fisica del plutonio, senza rilascio di energia nucleare, che ha coinvolto piccole quantità di questo elemento)“, egli sottolinea.

A Chernobyl c’è stato un solo incidente nucleare in cui il nocciolo del reattore si è sciolto all’interno del contenimento, ricorda il professor Khiati, sottolineando che “a Reggane ci sono state quattro grandi esplosioni atmosferiche, la prima delle quali […] ha avuto una potenza superiore alla potenza cumulativa delle prime tre bombe, americana (19 kilotoni), sovietica (22) e britannica (22) ”.

Allo stesso modo, il Prof. Mostefa Khiati spiega che l’incidente nucleare di Chernobyl è stato all’origine della diffusione di una nube di particelle radioattive che si sono disperse nell’atmosfera e hanno colpito sia l’Europa che l’Asia e l’Africa. “Il danno umano è stato estremamente pesante in Ucraina e più in generale nei paesi confinanti”, aggiunge, specificando che “in termini di esposizione, l’Algeria non può in alcun modo essere paragonata a gli effetti già devastanti della nube di Chernobyl ”.

Riguardo all’individuazione degli strati sociali che sarebbero contaminati dai test francesi, segnala che “purtroppo non si fa nessuno studio per valutare l’impatto sulle popolazioni”. “L’unico argomento indiretto che abbiamo è il drammatico aumento del numero di casi di cancro negli ultimi decenni“.

Infine, l’interlocutore della TSA afferma che “la Francia ha una grande responsabilità per le conseguenze di questo irraggiamento”. “Sebbene il più colpito, l’Algeria, non sia l’unico Paese colpito, tutti i Paesi che si trovano in un cerchio il cui raggio si può stimare a circa mille chilometri da Reggane sono regolarmente colpiti dai venti stagionali del Sud”, conclude deplorando il fatto che ad oggi la Francia rifiuta di declassificare le mappe indicanti le regioni colpite da nubi nucleari così come quelle riguardanti i siti di sepoltura dei rifiuti. La questione commemorativa franco-algerina è estremamente delicata su entrambe le sponde del Mediterraneo a causa delle domande che rimangono ancora senza risposta. Così la decontaminazione dei suoli nel sud dell’Algeria e il risarcimento delle vittime dell’irradiazione, la questione della tortura, il problema dei dispersi da entrambe le parti, la restituzione dell’archivio coloniale, i bambini degli harkis e il recupero del resti di rivoluzionari algerini.