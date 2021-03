Energia: Unem su direttive Ied e E-Prtr, serve omogeneità di attuazione in Ue

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Unem, l’Unione energie per la mobilità, nel condividere “la potenzialità di strumenti come l’analisi costi/benefici per ridurre i costi derivanti dagli adeguamenti richiesti, ha ribadito che qualunque ulteriore evoluzione normativa in ambito Ied e E-Prtr debba essere affiancata dalla certezza di recepimento omogeneo da tutti gli Stati Membri, al fine di garantire un buon livello di armonizzazione ed equa competizione”. E’ quanto rileva Unem che ha partecipato alla consultazione pubblica, lanciata lo scorso dicembre dalla Commissione Ue e chiusa oggi, sulla Direttiva sulle Emissioni Industriali (Ied) e sul Registro Integrato di Emissioni e Trasferimenti di Inquinanti (E-Prtr) che vanno a regolare le emissioni inquinanti degli impianti industriali e quelle più significative in aria, acqua e suolo, nonché il trasferimento di rifiuti.

Nel contributo inviato a Bruxelles, Unem ha anzitutto ribadito il proprio impegno su tali materie e l’importanza del ruolo dei diversi comparti industriali nel perseguire gli obiettivi tecnici, economici e ambientali previsti dalle attuali politiche e legislazioni europee (inquinamento zero, economia circolare, transizione verso la neutralità climatica, decarbonizzazione, innovazione tecnologica). è stato altresì fatto notare come l’attuale quadro legislativo previsto dalla Direttiva Ied già copra e affronti ampiamente il settore energetico, sebbene con la necessità di migliorare alcuni aspetti, a partire dall’allineamento delle altre politiche alla Ied, dalla sovrapposizione delle autorità competenti e ai tempi dilatati dei processi autorizzativi e alla semplificazione a diversi livelli (Europa, Amministrazioni statali, regionali e locali di tutti i Paesi).