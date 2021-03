Enorme “cassonetto di spazzatura” scaricato dalla Stazione Spaziale Internazionale: resterà in orbita per 2-4 anni

Un enorme “cassonetto di spazzatura” è stato scaricato giovedì scorso dalla Stazione Spaziale Internazionale: con il peso di 2,9 tonnellate è il più grande mai entrato nell’orbita terrestre, dove resterà da 2 a 4 anni, prima di discendere e bruciare a contatto con l’atmosfera.

A maggio 2020 il cargo giapponese HTV aveva trasportato l’ultimo contenitore con batterie di ricambio al litio destinate al laboratorio di ricerca della ISS: dal 2017 al 2020 ben 4 missioni complessivamente hanno consegnato 24 unità di ricarica alla Stazione, che hanno consentito la sostituzione di 48 vecchie batterie al nickel-idrogeno, rimosse dagli astronauti durante le varie passeggiate spaziali effettuate nel corso degli anni. I rifiuti sono stati inseriti dentro uno spazio non pressurizzato dei cargo giapponesi e poi sono stati rilasciati dal braccio robotico della ISS: tutti gli HTV hanno quindi lasciato la Stazione Spaziale per cadere nell’atmosfera, all’altezza del sud dell’Oceano Pacifico. Gran parte del materiale è bruciato e i restanti detriti sono caduti in una qualche area remota del mare, senza rappresentare un pericolo o causare alcun danno.

Anche nell’ultimo caso, secondo la NASA, l’attrito abbasserà gradualmente l’orbita del cargo, che dovrebbe poi bruciare senza problemi nell’atmosfera.