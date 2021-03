Enorme incendio scoppia in una fabbrica chimica in India: una nera colonna di fumo incombe su tutta l’area circostante [FOTO & VIDEO]

Un enorme incendio è scoppiato in India in una fabbrica chimica nell’area Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) di Ambernath, nel distretto di Thane, nel Maharashtra. Sul posto sono prontamente giunti i pompieri con aste antincendio. Secondo la locale agenzia di stampa ANI, finora non sono state riportate vittime nell’incidente. Una nera colonna di fumo si è alzata sull’edificio dove è scoppiato l’incendio, sovrastando tutta la zona circostante.

L’incendio è esploso intorno alle 5.45 del mattino nell’unità situata in una zona industriale della città di Ambernath, come ha riferito Santosh Kadam, capo della cellula di gestione dei disastri regionali della Thane Municipal Corporation . Otto autopompe da Ambernath e dalla vicina città di Badlapur sono state portate di corsa sul posto. “Nessuna vittima è stata segnalata finora. La causa dell’incendio non è ancora nota”, ha precisato il funzionario.