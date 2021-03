Meteo, l’Equinozio di Primavera porta la neve abbondante in Calabria: 25cm a Mormanno, Sila e Pollino sommerse fino a bassa quota tra domani e martedì

È tanta la neve che sta cadendo nel nord della Calabria, in particolare nel Cosentino, in questo primo giorno di Primavera. Nevicate in atto sul Cosentino oltre i 400 metri, sull’area del Pollino, e oltre i 700 metri altrove. Sul resto della Calabria la quota neve è molto più alta.

Ed è proprio dal Cosentino che arrivano le immagini più spettacolari (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Mormanno è ricoperta da uno strato di 25cm di neve fresca, che sta provocando qualche disagio all’interno del comune a circa 900 metri di quota.

Tra le temperature minime registrate oggi, segnaliamo: -1°C a Camigliatello – Monte Curcio, 0°C a Tessano, Domanico, Acri, Rogliano, Belsito, Ciricilla, +1°C a Celico, Decollatura, +3°C a Cosenza.

E anche se ci inoltreremo nella primavera, queste condizioni tipicamente invernali continueranno a colpire la Calabria anche per i prossimi 3 giorni. La neve scenderà fino a bassa quota, sommergendo Sila e Pollino.

La neve è arrivata fino a quote collinari anche in Puglia e Campania, mentre Potenza e provincia sono ricoperte da uno spesso strato bianco.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: