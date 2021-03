Eruzione Etna, continui boati come scosse di terremoto: il vulcanologo rassicura, “non c’è da avere paura, dobbiamo solo tenere la scopa pronta”

Mentre è ancora in corso, dalla serata di ieri, il 16° parossismo dell’Etna dal 16 febbraio scorso, il vulcanologo INGV Boris Behncke ha voluto nuovamente rassicurare la popolazione, impaurita dai continui boati, come scosse di terremoto, avvertiti nei paesi etnei: “Ancora una volta, per favore, la volete smettere di avere paura a causa di questi boati? Il peggio che può succedere è che avrete il sonno disturbato (ma non succede così anche quando in estate si fanno fuochi d’artificio a non finire?). L’Etna è un vulcano attivo – ricorda l’esperto – I vulcani attivi eruttano, e quando eruttano, fanno rumore. Tutto qui. Non è mica da ora che sappiamo che l’Etna è un vulcano attivo, o sbaglio?

Del resto, questa attività non minaccia né le nostre vite né ciò che possediamo. Dobbiamo solo tenere la scopa pronta. E dobbiamo finalmente imparare che questo materiale, la cenere e i lapilli, è risorsa, non spazzatura“.

Infine, poi, un’ulteriore – non superflua – precisazione: “No, non stanno cadendo pietre incandescenti su centri abitati, e non cadranno mai pietre incandescenti sulle zone popolate intorno all’Etna. Abbiate pietà, già di m**kiate ce ne sono troppe in giro“.