Eruzione Etna: cessata la fontana di lava, prosegue l’emissione di cenere

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che l’attività di fontana di lava al Cratere di Sud Est dell’Etna è cessata alle 10:20. Rimane una debole attività di emissione di cenere. La colata lavica continua ad essere alimentata e il fronte avanza nella parte alta della valle del Bove. A partire dalle 10:20 l’ampiezza del tremore vulcanico è in rapido decremento. Analogamente gli eventi infrasonici sono in forte decremento in ampiezza e in frequenza.