Eruzione vulcano Fagradalsfjall: lunghe file per vederla, un uomo quasi travolto dalla lava [FOTO & VIDEO]

In Islanda molte persone si stanno dirigendo verso Geldingadalur per vedere l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, un giornalista, ha raccontato e fotografato (come si può vedere nella gallery scorrevole in alto a corredeo dell’aricolo) una fila di macchine lunga due chilometri sulla Suðurstrandarvegur. C’è un gran numero di auto e jeep ma anche qualche autobus, questi ultimi con a bordo studenti di geologia dell’Università d’Islanda.

Non si sa fin quando durerà l’eruzione, ma quel che è certo è che l’intensità è un pò calata, ma a questo ritmo la valle si riempirà nell’arco di 10-20 giorni. Si stima che il flusso di lava sia di 5-10 metri cubi al secondo e quando la valle sarà colma le colate potrebbero costituire una minaccia per alcune strutture. L’eruzione in corso, effusiva (di tipo fissurale) e quindi non esplosiva, non rappresenta un serio pericolo per l’uomo. L’unica minaccia sono i gas e le colate, ma solo per chi è così sprovveduto da avvicinarsi troppo al fronte lavico, come si vede in questo video, che ha ripreso un uomo che si avventurato nei pressi dell’eruzione fino a raggiungere la valle di Geldinga ed è stato quasi travolto dalla lava: