Etna, bollettino settimanale: attività esplosiva molto violenta e incremento dei parametri infrasonici, sismici e termici

Il laboratorio di Geofisica Sperimentale – Dipartimento di Scienze della Terra Università di Firenze, ha pubblicato il bollettino settimanale dell’attività del vulcano Etna (26 Febbraio – 4 Marzo 2021).

L’attività dell’Etna – si legge – è stata caratterizzata da transienti infrasonici con pressioni da MEDIE a MOLTO ALTE, compatibili con attività esplosiva da intensa a molto violenta, prevalentemente localizzati nel settore craterico di SE, e da degassamento localizzato sia al settore craterico SE che ai settori NE e VOR/BN. Tale attività è stata associata a tremore sismico che ha oscillato da valori MEDI a MOLTO ALTI nelle fasi di attività più intensa.

Durante questa settimana si sono verificati 3 eventi di fontanamento accompagnati da attività effusiva al cratere di SE, nei giorni 28 Febbraio, 2 e 4 Marzo. Gli eventi di fontanamento hanno generato 3 rapide fasi di incremento di pressione infrasonica e del parametro IP, portando al superamento delle soglie di EW1 ed EW2 del sistema di Early Warning, come notificato dal sistema automatico di messaggistica SMS ed email e tramite comunicati addizionali.

L’attività termica da satellite (MODIS) ha registrato continue anomalie termiche di livello da MODERATO ad ELEVATO che, a seguito delle attività associate all’ingresso in EW2 hanno subito un ulteriore incremento su livelli MOLTO ALTI, rispettivamente il 28 Febbraio (1515 MW) ed il 2 Marzo (2084 MW) consistenti con episodi di fontanamento accompagnati dalla rapida messa in posto di flussi lavici.

L’ultimo episodio di fontanamento avvenuto il 4 Marzo ha mostrato due fasi di incremento sia dell’attività infrasonica che del tremore sismico con valori del parametro di Early Warning (IP) superiori alla soglia di EW2, come evidenziato nel comunicato relativo e nel successivo aggiornamento n° 1. Durante la seconda fase di aumento, essendo il sistema ancora in EW2 non è stato emesso un ulteriore avviso automatico del superamento di soglia.

Si sottolinea nuovamente che questo periodo di attività esplosiva è inquadrata in un trend di generale incremento dei parametri infrasonici, sismici e termici iniziato a Dicembre 2020 e tuttora in atto.

Le notifiche del sistema automatico di Early Warning sono state le seguenti:

* – 28 Febbraio 2021, 08:21 UTC (EW1)

* – 28 Febbraio 2021, 08:27 UTC (EW2)

* – 28 Febbraio 2021, 22:07 UTC (EW0)

* – 2 Marzo 2021, 12:41 UTC (EW1)

* – 2 Marzo 2021, 14:35 UTC (EW2)

* – 3 Marzo 2021, 08:58 UTC (EW0)

* – 4 Marzo 2021, 01:19 UTC (EW1)

* – 4 Marzo 2021, 02:08 UTC (EW2)

* – 4 Marzo 2021, 21:05 UTC (EW0)

Il sistema di Early-Warning dalle 21:05 UTC del 4 Marzo 2021 è rientrato su livello EW0.

Maggiori informazioni su: http://lgs.geo.unifi.it/index.php/reports/etna