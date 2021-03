Etna, disagi all’aeroporto di Catania: cenere lavica sulla pista, voli dirottati e cancellati

Quattro voli dirottati e due cancellati, tra arrivi e partenze: disagi all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per la pioggia di cenere lavica generata dal 16° parossismo dell’Etna. La pista dello scalo dalla notte scorsa è stata chiusa per consentire alla Sac, la società che gestisce i servizi, la sua pulizia e la necessaria bonifica per garantire la sicurezza in atterraggio e decollo degli aerei. Le operazioni sono ancora in corso. Al momento sono stati cancellati due voli della Lufthansa, il Francoforte-Catania e Catania-Francoforte, e dirottati a Comiso altri quattro dell’Alitalia: in arrivo e partenza da Milano Linate e da Roma Fiumicino.