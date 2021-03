Etna in eruzione nella notte: boati fortissimi a Catania, come un terremoto continuo [LIVE]

L’Etna ha iniziato il suo 16° parossismo dal 16 febbraio scorso. L’INGV, nel suo comunicato delle 21:41, ha informato che “si

osserva un ulteriore incremento dell’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione Sud-Sud Ovest. L’ampiezza media del tremore vulcanico è su valori alti con andamento in crescita. Contestualmente, anche il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è in aumento. Non si evidenziano ancora variazioni significative sui segnali di deformazione del suolo delle reti GNSS e Tilt“.

Il vulcano sta provocando fortissimi boati che vengono avvertiti a Catania e nell’area circostante come un terremoto continuo. Questa situazione è favorita dal vento di tramontana che spinge le onde di pressione generate dalle esplosioni delle bolle di lava verso sud, quindi sulla città capoluogo.

Un terremoto di magnitudo 2 si è verificato alle 20:03 con di oggi, martedì 23 marzo, con epicentro a Zafferana Etnea, ad appena 1,1km di profondità, poco prima che l’INGV comunicasse l’inizio dell’attività stromboliana e dunque del 16° parossismo dell’ultimo mese.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: