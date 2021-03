L’Etna in eruzione, inquieto nella notte: fontane di lava e sbuffi di cenere dal vulcano [FOTO]

L’Etna inquieto nella notte, con emissione di lava e cenere.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che dalle 01:20 si è osservata la ripresa di una debole attività stromboliana, e dalle ore 02:00 un incremento dell’attività stromboliana al CSE, accompagnata da emissione di cenere con dispersione rapida in atmosfera in direzione NE. Contemporaneamente, anche il cratere della Voragine mostrava una vivace attività stromboliana con episodiche esplosioni che superavano il livello dell’orlo craterico.

L’attività stromboliana al CSE è gradualmente aumentata e alle 03:20 circa è passata a fontana di lava.

A partire dalle ore 04:05 si è osservato un trabocco lavico dal CSE in direzione Valle del Bove, a partire dalle 03:50 si è osservata una flessione dell’ampiezza del tremore attestatasi ad un livello medio.

Dalle 04:15 è registrata infine “una riduzione dell’attività infrasonica, sia nel tasso di accadimento che nell’ampiezza dei segnali. Le localizzazioni delle sorgenti dei segnali infrasonici permangono al CSE. Alle 05:15, anche l’attività stromboliana al CSE risulta notevolmente ridotta mentre rimane attivo il trabocco lavico verso la Valle del Bove“.