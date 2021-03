Etna, le straordinarie immagini del parossismo visto da Piano Vetore: il VIDEO mozzafiato di Domenico Pozzovivo

Domenico Pozzovivo è un ciclista professionista di altissimo livello: due volte 5° nella classifica generale del Giro d’Italia (2018 e 2014), è arrivato 6° alla Vuelta di Spagna del 2013 ed è stato il miglior italiano al Tour de France e alla Liegi-Bastogne-Liegi del 2018. Ha 38 anni ed è uno scalatore che arriva dal Sud: lucano doc, è nato a Policoro ed è cresciuto a Montalbano Jonico, in provincia di Matera. E’ un grande appassionato di meteorologia, come ha raccontato in una bellissima intervista a MeteoWeb: in gruppo lo chiamano “ciclista meteorologo” e tutti gli chiedono le previsioni meteo. Oggi corre nel Team Qhubeka ASSOS e in questi giorni si trova sull’Etna per fare altura in vista delle corse di inizio stagione.

Poco fa ha pubblicato su instagram un video davvero mozzafiato del parossismo di stamattina sull’Etna, che ha avuto la fortuna di ammirare da distanza ultra ravvicinata: durante l’eruzione, infatti, si trovava a Piano Vetore, tra l’Osservatorio Astrofisico Istituto Nazionale di Astrofisica e il Rifugio Sapienza. “Fortunatamente dal lato sopravvento oggi“, ha scritto sul social commentando le immagini – straordinariamente belle – della colonna eruttiva che si allontanava rapidamente verso la Calabria, la terra della moglie di Pozzovivo Valentina Conte. Proprio a Reggio Calabria, stamattina, la nuvola di materiale eruttivo etneo ha provocato un piccolo “effetto Tambora” facendo diminuire le temperature di 2°C.