Etna, il 15° parossismo in diretta: violentissima pioggia di pietre vulcaniche su Piedimonte, Calatabiano e Taormina [VIDEO]

E’ in corso sull’Etna il 15° parossismo dal 16 febbraio scorso. Dal cratere di Sud-Est si osserva una fontana di lava e l’emissione di cenere lavica che il modello previsionale realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio etneo indica venga sospinta dai venti in direzione Est-Nord-Est. L’evento è stato preannunciato da violenti boati, che hanno fatto vibrare finestre e porte dei Paesi alle pendici del vulcano, e un aumento dei valori dell’ampiezza del tremore con una crescente attività stromboliana. La nuova fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa non impatta con l’attività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania che continua ad essere operativo, perchè protetto dai venti sud/occidentali. La nube di cenere si dirige verso la Calabria e proprio in questi minuti sta provocando una vera e propria pioggia di cenere, lapilli e pietre vulcaniche su tutto il versante nordorientale dell’Etna e in modo particolare a Presa, Piedimonte Etneo, Calatabiano e Taormina. Il maltempo rende ancora più complicata la situazione: una forte pioggia sta interessando proprio il versante orientale del vulcano, trasformando la cenere in una poltiglia molto pericolosa per la viabilità. La cenere è attesa nelle prossime ore anche sullo Stretto di Messina e in Calabria.

Impressionanti i video:

Pioggia e cenere, una foto in diretta da Giardini Naxos: