Etna, il 15° parossismo per la Festa del Papà: eruzione e boati, nube di cenere verso la Calabria – LIVE

E’ iniziato il 15° parossismo dell’Etna, proprio in occasione della Festa del Papà: “Molti di noi abbiamo sentito due boati forti alle 06:15 e alle 06:29 di stamattina 19 marzo 2021. Non è stato terremoto, non è stato niente di sotteraneo, sono state due belle grosse esplosioni del Cratere di Sud-Est, che così ha voluto annunciare quel che probabilmente sarà il suo 15° episodio parossistico nella sequenza iniziata il 16 febbraio 2021“, ha spiegato il vulcanologo dell’INGV di Catania Boris Behncke. Adesso il parossismo è iniziato con altissime fontane di lava dal Cratere di Sud/Est. Attenzione alla nube di cenere, che si dirige in direzione Nord – Nord/Ovest, spinta dai venti di libeccio: nel corso della mattinata arriverà in Calabria.