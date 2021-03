Etna, “Il governo stimi i troppi danni alle colture, tonnellate di verdure e ortaggi invendibili” [FOTO]

La deputata del gruppo Misto Simona Suriano ha presentato una interpellanza al ministro delle Politiche Agricole e al ministro dell’Economia per chiedere una veloce stima dei danni causati dalla cenere dell’Etna per quanto concerne il settore agricolo e florovivaistico. “Le continue eruzioni del vulcano – dice Suriano – hanno comportato gravi difficolta’ per quanto concerne il settore agricolo e florovivaistico. La cenere ha letteralmente invaso le colture: basti pensare che soltanto il 7 marzo si stima siano caduti 678 mila metri cubi di cenere”. “Coldiretti Sicilia ha reso noto che nei campi coltivati tonnellate di verdure e ortaggi sono ad oggi invendibili e che suscitano forti preoccupazioni le polveri nere che macchiano e bloccano la maturazione dei frutti”. La Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di emergenza – concluse – ma serve immediato riscontro: per questa ragione ho chiesto al Governo se siano stati inviati gli ispettori per verificare la situazione reale e quantificare i danni e se non si ritenga di proclamare lo stato di emergenza nazionale per aiutare gli enti locali a ripristinare le condizioni di normalita’ e aiutare economicamente la popolazione colpita dall’eruzione dell’Etna”.