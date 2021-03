Etna, il vento di maestrale ha spinto la nube eruttiva sullo Jonio: l’anidride solforosa ha già raggiunto la Grecia

L’eruzione della scorsa notte è stata la 14ª dell’ultimo mese dell’Etna, in grande attività eruttiva. In base alle condizioni meteo, l’evento è stato accompagnato da forti boati provocati dall’esplosione delle bolle di lava. Le onde di pressione causate dalle esplosioni, amplificate dal forte vento e dall’aria fredda e instabile, ha fatto vibrare il suolo nel versante orientale del vulcano facendo tremare persino i muri delle abitazioni, come un grande terremoto. Nulla di grave, comunque, proprio nel giorno in cui si celebra il 40° anniversario della grande eruzione del 17 marzo 1981, quando la lava arrivò a Randazzo provocando danni enormi.

Intanto il forte vento di maestrale di stanotte non ha consentito alla nuvola eruttiva di alzarsi ad alte quote nell’atmosfera: la nube carica di SO₂ ha anidride solforosa ha raggiunto rapidamente la Grecia.