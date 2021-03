Etna, INGV: i satelliti mostrano la propagazione della nube eruttiva [VIDEO]

L’attività dell’Etna viene monitorata dall’INGV anche attraverso l’utilizzo di satelliti. Questo video mostra la propagazione della nube eruttiva che si è generata il 12 marzo 2021, in un arco temporale compreso fra le 07:00 del 12 marzo e le 04:00 del mattino del 13 marzo (ora locale).

Le immagini mostrano le emissioni vulcaniche e permettono di distinguere la nube di diossido di zolfo (SO2), in verde, e la cenere vulcanica, in rosso/nero. Dalle prime immagini del video si può vedere che l’emissione della nube vulcanica inizia alle ore 07:35 e termina alle ore 11:40 UTC del 12 marzo (dalle 08:35 alle 11:40 del 12 marzo 2021 ora locale). Le emissioni di SO2 e di cenere seguono una traiettoria orientata verso est. Il video è costruito elaborando le immagini del sensore multispettrale SEVIRI ed è formato da una sequenza di immagini RGB composte in falsi colori utilizzando le bande dell’infrarosso termico centrate a 8.7, 10.8, e 12 micron.

I dati satellitari sono stati acquisiti tramite il sistema di acquisizione ini tempo reale MAST (Multimission Acquisition SysTem) installato presso la sede INGV di Roma.

L’elaborazione dei dati e la realizzazione del video sono a cura di Luca Merucci, Dario Stelitano, Stefano Corradini e Lorenzo Guerrieri.