Etna, la nuvola di cenere eruttata stanotte ha raggiunto la Grecia: cielo scuro su Atene

L’eruzione dell’Etna di stanotte è stata violentissima: l’11° parossismo degli ultimi 21 giorni è stato il più forte in termini di tremori del suolo e boati che hanno impaurito la popolazione etnea nella notte, molto più rispetto ai fenomeni precedenti. Le fontane di materiale incandescente, la colata di lava e persino l’altissima nube eruttiva non si sono potute ammirare a causa del maltempo, e proprio le correnti occidentali particolarmente intense hanno spostato la nuvola eruttiva più rapidamente rispetto ai precedenti eventi verso il mar Jonio. La cenere ha lambito la Calabria meridionale, nel basso Jonio reggino, dopo essere ricaduta sul versante orientale etneo e ricoprendo di nero il porto turistico di Riposto. Stamattina, poi, la nuvola di cenere ha raggiunto la Grecia ed è arrivata su Atene. Chissà se anche stavolta il materiale eruttato dal vulcano siciliano arriverà persino in Cina, come già documentato per il parossismo del 4 marzo.