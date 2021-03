Il gigantesco cargo Ever Given “parzialmente rimesso a galla”, ma il Canale di Suez rimane ancora bloccato

Una società di servizi del Canale di Suez ha reso noto che le squadre di salvataggio hanno “parzialmente rimesso a galla” la colossale nave portacontainer arenata da martedì scorso, senza fornire ulteriori dettagli su quando la nave verrà disincagliata. Leth Agencies ha spiegato che il modesto passo avanti è arrivato dopo intensi sforzi per spingere e tirare la nave con 10 rimorchiatori e aspirare la sabbia con diverse draghe durante la marea.

Il tenente generale Osama Rabei, a capo dell’Authority del Canale di Suez, ha affermato che gli operatori continuano a eseguire manovre per rimettere a galla la nave. I dati satellitari di MarineTraffic.com hanno mostrato la nave nella stessa posizione, circondata da uno squadrone di rimorchiatori con la prua conficcata nella sponda orientale del Canale.

Il cargo Ever Given, grande quanto un grattacielo, è bloccato da giorni e centinaia di navi rimangono intrappolate nel Canale in attesa di passare, trasportando di tutto, dal petrolio greggio al bestiame. Oltre due dozzine di navi hanno optato per la rotta alternativa tra l’Asia e l’Europa intorno al Capo di Buona Speranza, aggiungendo circa due settimane ai viaggi e determinando ritardi nelle consegne.