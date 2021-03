Ex Ilva: Giorgetti, ‘mi aspetto collaborazione di tutti, sono fiducioso’

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – E’ necessario attendere un “parere legale” prima che Invitalia proceda al versamento del capitale previsto nell’ex Ilva. “Invitalia ha intenzione di versare il capitale previsto e, una volta esaurita questa fase di parere legale, penso si possa procedere al versamento. Io e il ministro Franco nella lettera abbiamo cercato di spiegare ad Arcelor Mittal che ci vuole minimo di comprensione e rispetto delle regole. Ma anche su questo mi aspetto che Arcelor Mittal abbia un atteggiamento collaborativo nell’interesse del Paese e nell’interesse della filiera. In questo senso ho elementi di ragionevole fiducia”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno ‘Rehape the world’ del Sole 24 Ore.

Sull’ex Ilva “oggi abbiamo avuto un confronto con il ministro Franco a palazzo Chigi per fare chiarezza, è una vicenda molto complessa che va valutata in tanti aspetti. Abbiamo valutato l’opportunità dell’ingresso di Invitalia nel capitale con Arcelor Mittal, abbiamo scritto una lettera ad Arcelor Mittal chiedendo di avere un atteggiamento collaborativo rispetto alle esigenze del nuovo governo di approfondire il dossier, chiediamo un atteggiamento collaborativo anche ai sindacati, alla città e al territorio di Taranto”, ha continuato Giorgetti.

“Anche nel quadro del Next Generation Eu -ha aggiunto il ministro- c’è la possibilità di una riconversione energetica di questi impianti che coinvolga anche i campioni nazionali nella sfida tecnologica per produrre acciaio con bassissimo impatto inquinante. Se riusciamo a fare sistema, riusciremo a trovare finalmente una soluzione”.