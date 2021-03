F1: Gp Bahrain, vittoria all’ultimo respiro di Hamilton su Verstappen

Sakhir, 28 mar. (Adnkronos) – E’ stata una lotta durata 56 giri quella tra la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen nel Gp del Bahrain che apre la stagione del mondiale di F1. I due piloti si sono alternati alla guida della gara ma alla fine la strategia della Mercedes ha pagato anche se all’ultimo respiro. A tre giri dal termine Verstappen supera Hamilton ma l’olandese è costretto a restituire la posizione al britannico su indicazione dei box per aver superato passando fuori dalla pista. A questo punto Hamilton guadagna terreno e non concede più opportunità all’olandese di passarlo, andando a vincere il primo Gp della nuova stagione. Terzo posto e giro veloce per l’altra Mercedes di Valterri Bottas, seguito dalla McLaren di Lando Norris e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc. (segue)