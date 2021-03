Famelab: al via le iscrizioni al talent show della scienza

Pensi di saper raccontare la scienza in 3 minuti? È la sfida a giovani ricercatori, ricercatrici e studenti universitari proposta da Famelab, la competizione internazionale di comunicazione scientifica promossa dall’ente culturale British Council e coordinata in Italia da Psiquadro. Ogni anno partecipano molti ricercatori e ricercatrici dell’INFN e nell’edizione 2020 il vincitore in Italia è stato Marco Drago, ricercatore in fisica delle astroparticelle della sezione di Roma1 e della collaborazione VIRGO.

Tra il 9 e il 29 aprile, cominciando da Genova e chiudendo con Sassari, si svolgono le preselezionie le selezioniche porteranno i primi due classificati per ogni sede alla finale nazionale che quest’anno sarà organizzata dalla sede di Catania nella tarda primavera.

Due presentazioni di solo tre minuti, in presenza o con altra modalità da definire a seconda di quanto permesso dalla situazione pandemica, per spiegare due argomenti a scelta e conquistare la giuria e il pubblico. È questa la prova da superare per essere selezionati e partecipare alla Masterclass sulla comunicazione della scienza organizzata in primavera a Perugia e accedere alla finale di Catania. Ma la gara non finisce qui e il vincitore o la vincitrice della finale nazionale di Famelab Italia potrà partecipare alla finale internazionale di Chentelman.

La competizione, ideata nel 2005, coinvolge ora oltre 30 paesi a livello mondiale, tra i quali l’Italia figura dal 2012. Quest’anno a Famelab Italia partecipano 8 città e l’INFN organizza la tappa di Pisa insieme a Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Università di Pisa e Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), e collabora all’organizzazione nelle sedi di Catania, Genova e Sassari. In tutte le sedi vengono organizzati anche workshop online sulla comunicazione della scienza e sul public speaking in preparazione alle selezioni, in particolare per la sede di Pisa l’INFN, insieme agli altri partner, ha organizzato due incontri aperti a chiunque voglia iscriversi per le date del 16 e 19 marzo. Per Sassari, invece, il workshop sarà il 25 marzo, per Genova l’1 aprile e per Catania il 9 aprile.

Hai voglia di raccontare la scienza? Hai ancora tempo per iscriverti al concorso nella città più vicina a te!