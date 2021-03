Festa internazionale della Donna 2021: cosa significa il Doodle di Google per l’8 marzo?

Il Doodle di Google di oggi, per la Festa internazionale della donna 2021, ci porta in un viaggio attraverso una serie di primati nella storia delle donne, mettendo in evidenza le pioniere che hanno sfidato lo status quo e aperto la strada all’istruzione, ai diritti civili, alla scienza, all’arte e molto altro ancora.

Il Doodle video rende omaggio a queste eroine raffigurando le mani che hanno aperto le porte a generazioni di donne. Mentre alcuni primati ottengono qualcosa di straordinariamente nuovo, altri ricevono un riconoscimento o un diritto che è atteso da tempo.

Scienziate, imprenditrici, atlete: il Doodle di oggi celebra le donne di tutto il mondo che hanno superato gli ostacoli del loro tempo per creare un’eredità duratura: questi primati si reggono sulle spalle di innumerevoli altre donne che hanno gettato le basi, in passato, per aprire finalmente le porte di oggi e rompere i soffitti di vetro.

In onore delle pioniere del passato, del presente e del futuro, Buona Festa internazionale della donna!