Fiamme nei boschi del Monte Musinè, alimentate dal forte vento: 2° incendio in pochi giorni nel Torinese [FOTO]

I vigili del fuoco stanno intervenendo nei boschi del Monte Musine’ per un incendio in frazione Grangiotto di Caselette (Torino), come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio, alimentate dal forte vento. Oggi tra le raffiche di vento più forti nel Torinese, si registrano: 72km/h ad Avigliana, 71km/h alla stazione Torino Alenia, 66km/h a Rivoli, 51km/h a Carmagnola, 49km/h a Bauducchi.

Pochi giorni fa un altro incendio aveva interessato sempre i boschi del Musine’, ma in frazione Pioppi.