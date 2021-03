Fisica delle particelle: al museo Immaginario scientifico di Trieste in mostra l’universo ispirato a Escher

L’evoluzione dell’universo, la sua origine e la sua espansione sono temi chiave della ricerca in fisica delle particelle a cui l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) dedica una nuova installazione multimediale semipermanente che sarà ospitata dal 2 marzo al Museo Immaginario Scientifico di Trieste, nella nuova sede del Magazzino 26 nel Porto Vecchio.

“Espansione” è un exhibit multimediale interattivo che rappresenta la struttura dell’universo e il modo in cui procede la sua evoluzione, richiamandosi a uno dei quadri dell’artista olandese M. C. Escher, “Divisione cubica dello spazio” (1952). I visitatori potranno interagire con l’installazione, avvicinando e allontanando le mani dalla postazione per espandere, ruotare o contrarre l’Universo fino a riportarlo al Big Bang, avvicinandosi alla comprensione dei meccanismi che ne regolano l’evoluzione. L’installazione sarà affiancata da un video dedicato all’origine, all’evoluzione e al futuro del nostro universo e fino a venerdì 5 marzo sarà presente al museo un ricercatore INFN, per approfondire i temi dell’installazione e rispondere alle domande dei visitatori.

“Espansione” sarà inserita nella sezione del museo “Trieste e la scienza”, in cui trovano spazio centri di ricerca e imprese, parte integrante della rete di enti scientifici che costituiscono il Sistema Trieste, tra cui anche l’INFN, presente in Friuli-Venezia Giulia con la sezione di Trieste e il gruppo collegato di Udine. L’exhibit è stato presentato questa mattina da Serena Mizzan, direttrice dell’Immaginario Scientifico, Angela Brandi, assessore a scuola, educazione, università e ricerca, decentramento del Comune di Trieste, e da Rinaldo Rui, direttore della Sezione di Trieste dell’INFN.

Il pubblico potrà scoprire l’exhibit durante l’orario di apertura del museo da martedì a venerdì, dalle 14.00 alle 18.00. In ottemperanza con le norme anti Covid19, il museo resta chiuso sabato, domenica e nei giorni festivi.

Per l’ingresso al museo è necessaria la prenotazione: www.immaginarioscientifico.it

L’Immaginario Scientifico è un science centre, un museo scientifico interattivo dedicato alla didattica e alla divulgazione scientifica attivo in Friuli Venezia Giulia dalla fine degli anni Ottanta: dalla mostra Imaginarie Scientifique, a Parigi, alla prima sede permanente di Trieste, a Grignano, e poi a quelle di Pordenone e Tavagnacco (UD). Dal 9 ottobre 2020, l’Immaginario Scientifico si è spostato ufficialmente in una nuova sede, il Magazzino 26, situato nella zona del Porto Vecchio di Trieste.