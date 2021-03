Forte terremoto in Islanda: chiusa una delle principali strade del Paese, è affondata in alcuni tratti

In Islanda, dopo il terremoto di magnitudo 5.4 che si è verificato domenica 14 marzo, si è deciso di chiudere la Suðurstrandarvegur al traffico a Festarfjall, dopo che si è notato che la strada era affondata. La strada in questione da Grindavík corre lungo la costa meridionale della penisola di Reykjanes verso la Þorlákshafnarvegur. La chiusura è valida da Hraun a Krýsuvíkurafleggjar ed è entrata in vigore oggi alle 18:00.

I danni alla strada sono stati rilevati a seguito del forte terremoto di domenica. Si pensava addirittura che la sua fonte fosse direttamente sotto la strada. Oggi è stato riferito che nuove immagini hanno mostrato più punti che si sono ritirati e sono affondati, in particolare nei pressi di Grindavík.