Forte terremoto scuote l’Islanda: avvertito nel sudovest dell’isola [DATI e MAPPE]

Un forte terremoto magnitudo 5.3 si è verificato oggi alle 14:15 (le 15:15 in Italia) in Islanda: il sisma, localizzato a 9 km sudovest da Álftanes dall’USGS, è stato avvertito anche nei pressi della capitale Reykjavik, a nord di Sauðárkrókur e a sud delle Isole Westman. In seguito al sisma sono state registrate diverse repliche di intensità inferiore.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose.