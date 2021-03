Francia, incendio in data center a Strasburgo: colonna di fumo sulla città alsaziana, sul posto un centinaio di vigili del fuoco

Un vasto incendio sta divampando dalle prime ore della mattina in un edificio data center dell’azienda OVH, specializzata in server informatici, a Strasburgo: lo ha confermato la prefettura locale.

Le fiamme, divampate intorno alle 3 del mattino, hanno portato alla mobilitazione di un centinaio di vigili del fuoco nella zona della città alsaziana vicino al confine con la Germania.

Non si segnalano al momento vittime e i pompieri stanno cercando di circoscrivere l’incendio che si è propagato dall’edificio di 4 piani che accoglie i server ed anche a quelli vicini.

Una colonna di fumo si alza dalla zona interessata, ma la prefettura ha precisato che non è stata rilevato inquinamento tossico nel sito industriale.