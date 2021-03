Giornata della felicità, per tutti e per sempre: la Finlandia è il paese più felice al mondo, Italia al 25° posto

La felicità è una cosa semplice. Sta nelle piccole cose, anche quelle che abbiamo riscoperto con il lockdown legato all’emergenza coronavirus, come stare più a contatto con le persone care. Si celebra domani, 20 marzo, la giornata internazionale legata proprio a questo stato d’animo, l’International day of happiness, all’insegna del claim ‘Happiness for all, forever’, la felicità per tutti, sempre. Un modo per coinvolgere tutti in un obiettivo comune: promuovere il benessere, la prosperita’, la salute. La giornata è stata istituita nel 2012 con una risoluzione dall’Assemblea Generale dell’ONU per promuovere il benessere collettivo di tutte le persone attraverso politiche pubbliche che tengano conto che lo scopo fondamentale dell’umanità è la ricerca della felicità. In occasione della giornata vi è anche un decalogo apposito chiamato TenStepsToGlobalHappiness, fatto di piccoli gesti che ciascuno di noi può fare.

Dal godersi la natura e l’ambiente al dare e diffondere felicità ad altre persone. E non sorprende che la Finlandia sia ancora una volta al primo posto come il paese più felice del mondo secondo i dati del World Happiness Report, tratti dal Gallup World Poll. Le classifiche complessive sono rimaste molto simili a quelle dello scorso anno, ma l’Italia si attesta al 25esimo posto, risalendo di tre posti dal 28esimo nonostante l’anno difficilissimo che il nostro Paese ha affrontato, a che se la differenza non è molta in termini statistici. “Sorprendentemente, non c’e’ stato, in media, un calo del benessere se misurato dalla valutazione della propria vita da parte delle persone-ha affermato John Helliwell, uno degli autori – una possibile spiegazione e’ che le persone vedono COVID-19 come una minaccia esterna comune che colpisce tutti e che questo ha generato un maggiore senso di solidarieta’ e amicizia”. Diverso per la salute mentale: il Covid ha colpito e’ non poco e c’e’ stato c’e’ stato un forte e immediato declino della salute mentale in molti paesi del mondo.