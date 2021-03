Giornata Mondiale della Meteorologia: l’Aeronautica Militare spiega come avviene l’interazione tra oceani e atmosfera [VIDEO]

Il 23 marzo di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale della Meteorologia, una celebrazione fortemente voluta dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale per celebrare l’entrata in vigore nel 1950 della Convenzione che, per volontà delle Nazioni Unite, ne ha segnato la nascita dell’OMM. Il tema di quest’anno, “L’Oceano, il nostro Clima e il Tempo”, invita i Paesi membri a porre sempre maggiore attenzione alle interazioni tra i tre elementi che, combinandosi, determinano l’ambiente del Pianeta. Approfondire queste relazioni ci aiuterà a fare maggiore chiarezza sulle dinamiche atmosferiche e climatiche del nostro Pianeta, compreso gli impatti dovuti ai cambiamenti climatici.

Se vogliamo davvero preservare la vita sulla Terra, ridurre quanto più possibile il rischio di disastri per fenomeni meteorologici intensi, preservare il territorio e le popolazioni, è di vitale importanza comprendere questo sistema complesso, la chiave per aver cura del nostro delicato ecosistema.

Proprio per tale motivo, l’Aeronautica Militare ha diffuso un video in cui spiega in dettaglio come avviene l’interazione tra oceani e atmosfera.