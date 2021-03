Governo: Bini, ‘D’Incà mi ha comunicato nomina sottosegretario Rapporti Parlamento’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Il mio ministro, Federico D’Incà, mi ha appena comunicato che su sua proposta, il Consiglio dei ministri mi ha nominato a sottosegretaria di stato per i rapporti con il Parlamento. Sono grata al mio partito per avermi proposto, al ministro D’Incà e al presidente Draghi per la fiducia che hanno riposto in me”. Lo annuncia in un post su Facebook la senatrice del Pd Caterina Bini.

“Sento tutta la responsabilità di questo incarico -aggiunge- a cui mi propongo di adempiere con il massimo di impegno e di disponibilità, a servizio delle Istituzioni del mio Paese. Un pensiero di gratitudine e di affetto alla mia famiglia che mi ha insegnato i valori della partecipazione, del servizio alla comunità, della cittadinanza e un pensiero speciale alle amiche e agli amici che hanno condiviso con me questi anni di impegno politico”.

“La Costituzione -conclude Bini- dice che ‘i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore’. è quanto mi propongo di fare, seguendo l’esempio ed il magistero del presidente Mattarella. è quanto farò, con la determinazione e la passione di sempre”.