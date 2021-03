Gran Bretagna: il principe Filippo dimesso dall’ospedale, sudditi con il fiato sospeso da un mese

Il principe Filippo è’ stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato da circa un mese per un’infezione, e un successivo intervento al cuore per una condizione pre-esistente, che ha tenuto il Regno Unito con il fiato sospeso. Il 99enne marito della regina Elisabetta II, che compira’ 100 anni a giugno, e’ rientrato al castello di Windsor per riunirsi alla moglie. Avranno molto di cui parlare.

Nel corso della sua assenza, la monarchia e’ stata scossa dall’intervista esplosiva concessa da Harry e Meghan a Oprah Winfrey durante la quale la coppia ha lanciato un pesante attacco contro Buckingham Palace e per estensione la Famiglia reale. Tra le accuse piu’ dolorose, quella di razzismo: Meghan ha rivelato che, mentre era incinta, qualcuno a Palazzo sollevo’ preoccupazioni sul colore della pelle che avrebbe avuto il figlio della coppia. I due non hanno voluto svelare l’autore ma hanno fatto sapere che non sono stati ne’ la regina ne’ il marito.

La messa in onda dell’intervista mentre Filippo era ricoverato e’ stata criticata nel Regno Unito: Itv, che l’ha trasmessa all’indomani della diffusione da parte della Cbs negli Stati Uniti, aveva in un primo momento sostenuto che l’avrebbe ritirata se la salute di Philip fosse peggiorata, ma alla fine e’ andata avanti con la trasmissione. Il ricovero del principe al King Edward VII e poi al St Bartholomew, sempre a Londra, e’ stato il piu’ lungo mai subito finora: Filippo e’ stato portato in ospedale il 16 marzo dopo essersi sentito poco bene; Buckingham Palace ha riferito di un’infezione, affrettandosi a sottolineare che non si trattava di Covid. Dopo un paio di settimane, il principe di Edimburgo e’ stato trasferito all’unita’ cardiaca del nosocomio pubblico dove e’ stato operato per una condizione pre-esistente.

Il 20 febbraio il principe Carlo e’ stato a fargli visita, un viaggio di oltre 300 km dalla sua residenza nel Gloucestershire, trattenendosi una mezz’ora. Gia’ nel 2011 il consorte della regina era stato portato in ospedale in elicottero dopo aver accusato dolori al petto alla vigilia di Natale. All’epoca si era trattato di un blocco all’arteria coronaria ed era stato impiantato uno stent.