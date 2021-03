Gravidanza: i consigli dell’esperta per vivere al meglio la gestazione nel passaggio tra l’inverno e la primavera

La gravidanza è uno dei momenti più belli e delicati nella vita di una donna. Tuttavia, soprattutto in questo periodo di transizione tra l’inverno e la primavera, è bene adottare qualche accorgimento in più per la tutela della propria salute e quella del feto.

“È normale che le prime belle giornate di sole dopo i mesi invernali suscitino il desiderio di scoprirsi e stare all’aria aperta. Tuttavia, – afferma Daniela Galliano, medico chirurgo, specializzato in Ginecologia, Ostetricia e Medicina della Riproduzione, oggi anche Amministratore Delegato e Responsabile Centro PMA di IVI Roma – soprattutto nel mese di marzo è bene essere ancora prudenti ed evitare comportamenti che possano mettere a rischio la propria salute.”

“Mai come quest’anno, con la crisi sanitaria ancora in corso e i vaccini in fase di somministrazione, è importante per le donne incinte evitare i comportanti a rischio, per ridurre le possibilità di contrarre un’influenza o altri mali di stagione. Questo non vuol dire, – ha continuato la dottoressa – che le donne in gravidanza debbano rimanere chiuse in casa aspettando i mesi più caldi o addirittura la fine del virus, ma è semplicemente un invito alla prudenza.

Via libera alle passeggiate all’aria aperta, ma sempre con le dovute precauzioni, come una sciarpa per la gola, un plaid e il cappotto pesante. Il movimento e la vitamina D sono un toccasana per la salute, specialmente in gravidanza ed il pancione non deve diventare una scusa per impigrirsi. Praticare un’attività fisica è altamente consigliato perché oltre a mantenere la forma fisica aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Quindi, se il clima risulta ancora troppo rigido per stare all’aperto, potrebbe essere il momento giusto per iniziare una disciplina morbida come lo yoga, il pilates o la ginnastica posturale, ideali anche per arrivare preparati al parto.”

“L’alimentazione costituisce un altro validissimo alleato per affrontare al meglio la gravidanza in questo periodo e rafforzare ulteriormente il sistema immunitario.” Aggiunge Daniela Galliano. “Vitamine e minerali non devono mai mancare a tavola perché sono indispensabili per aumentare le difese naturali dell’organismo e contrastare i radicali liberi. Dunque, via libera a frutta e verdura.

E se per la frutta estiva è ancora troppo presto, in questo periodo è possibile scegliere tra un’infinita tipologia di verdure. Un’alimentazione varia e fantasiosa è indispensabile per introdurre nella propria dieta tutti i nutrienti necessari. Ad esempio, la frutta secca è ricca di olii, proteine e vitamine.” “Come sempre, – prosegue la dott.ssa – è importantissimo mantenere alta l’idratazione. Le temperature sono ancora tali da rendere particolarmente gradevoli tea caldi e tisane, da alternare saltuariamente ad una gustosa cioccolata calda, ricca di antiossidanti, ma facendo sempre attenzione ad eventuali sbalzi di peso.”

“Chiaramente, è bene tenere sempre sotto controllo i propri valori e seguire le prescrizioni del proprio medico per colmare eventuali carenze con appositi integratori.” “Infine – conclude Daniela Galliano – non bisogna preoccuparsi se in questo periodo si percepisce più caldo del solito. In gravidanza la temperatura corporea tende a salire di qualche grado, dunque, quest’anno, per chi è in dolce attesa il passaggio dall’inverno alla primavera sarà sicuramente più dolce.”